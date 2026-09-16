14 साल बाद बालोद के औद्योगिक सपने को मिले पंख

गुदुम में करीब 10 एकड़ तथा भरदा और चिल्हाटीखुर्द में कुल 42 एकड़ जमीन पर आयरन पैलेट प्लांट स्थापित करने की योजना है। इन संयंत्रों में लौह अयस्क से निकलने वाले बारीक चूर्ण को संसाधित कर पैलेट तैयार किए जाएंगे। इसके बाद इनका उपयोग स्टील प्लांट में लोहा तैयार करने के लिए किया जाएगा। चिल्हाटीखुर्द और गुदुम के लिए एजेंसी का निर्धारण हो चुका है तथा जमीन आवंटन की प्रक्रिया भी पूरी बताई गई है। विभाग को उम्मीद है कि करीब एक साल के भीतर इन परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा।