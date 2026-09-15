कच्छ के शिवलखा से भारत की पहली सॉल्ट कंटेनर ट्रेन मीठापुर के लिए रवाना

भीमासर स्थित गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल में लगभग 75 करोड़ का कुल निवेश किया गया है, जिसमें लगभग 24.21 करोड़ का रेलवे परियोजना घटक शामिल है। यह टर्मिनल कंटेनर एवं सामान्य माल की हैंडलिंग के लिए विकसित किया गया है।

देवलिया स्थित गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल में लगभग 65 करोड़ रुपए का कुल निवेश है, जिसमें लगभग 16.28 करोड़ रुपए का रेलवे परियोजना घटक शामिल है। यहां कंटेनर एवं सामान्य माल की हैंडलिंग की जाएगी।

चंडीसर स्थित गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल में लगभग 75 करोड़ रुपए का कुल निवेश है, जिसमें लगभग 14 करोड़ रुपए का रेलवे परियोजना घटक शामिल है। यह कंटेनर ट्रैफिक के लिए विकसित किया गया है।

शिवलखा स्थित गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल में कुल लागत लगभग 200 करोड़ रुपए है, जबकि रेलवे परियोजना लागत लगभग 12.97 करोड़ रुपए है। यहां कंटेनर ट्रैफिक के साथ रेलवे वैगन निर्माण एवं संबंधित लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है। इनमें करीब 5 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

लिंच में गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल के विकास से क्षेत्र में माल हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि, आधुनिक लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का विस्तार तथा उद्योगों एवं व्यवसायों को रेल के माध्यम से माल परिवहन के अधिक प्रभावी विकल्प उपलब्ध होंगे।