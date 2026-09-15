सूखे कच्छ पर मेहरबान हुए मेघ, मांडवी में 7 इंच बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया भारी से अत्यंत भारी बरसात का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम राजस्थान से लगे कच्छ और पाकिस्तान के आसपास बना कम दबाव का क्षेत्र अब दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र में है। इसके साथ चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 7.6 किमी ऊंचाई तक फैला है। इसी मौसमी सिस्टम और मानसूनी ट्रफ के प्रभाव से बुधवार तक कच्छ में भारी से बहुत भारी और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। द्वारका में भी बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि पोरबंदर, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में भारी बारिश का अनुमान है। राज्य के अधिकांश जिलों में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।