गुजरात में हृदय संबंधी इमरजेंसी 13.60% बढ़ी, शहर में सबसे ज्यादा 18589 मामले

Ahmedabad: बदलती जीवनशैली, खान-पान में असंतुलन और शारीरिक गतिविधियों में कमी के बीच गुजरात में हृदय संबंधी इमरजेंसी के मामले बढ़े हैं। आपातकालीन एंबुलेंस सेवा 108 के जनवरी से अगस्त 2026 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में इस अवधि में 72,307 हृदय संबंधी इमरजेंसी दर्ज हुईं। वर्ष 2025 की इसी अवधि में यह संख्या 63652 थी। इस तरह एक साल में 8655 मामले बढ़े और 13.60 फीसदी की वृद्धि हुई।अहमदाबाद में हृदय संबंधी इमरजेंसी के मामले राज्य में सबसे अधिक रहे। शहर में जनवरी से अगस्त 2026 के दौरान 18,589 मामले सामने आए, जबकि 2025 की इसी अवधि में 18,095 मामले दर्ज हुए थे। यानी अहमदाबाद में 494 मामलों की वृद्धि हुई। इसके बाद सूरत में 5550, राजकोट में 4298, भावनगर में 3872 और वडोदरा में 3592 हृदय संबंधी इमरजेंसी दर्ज हुईं।