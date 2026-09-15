गुरुग्राम हिट एंड रन केस पर सिया का बड़ा बयान, कानून का डर नहीं होगा तो सड़क पर महिलाओं को यूं ही कुचलते रहेंगे

उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होना चाहिए और मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। महिला बाइक सवारों के साथ ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हुए सिया ने कहा कि सड़क पर महिलाओं का पीछा करना और उन्हें परेशान करना कोई अकेली घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि कई महिला बाइक सवारों को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग उनका पीछा करते हैं और कई बार जानबूझकर परेशान करते हैं। सिया ने कहा कि यदि ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में और भी लोग इसका शिकार हो सकते हैं।