‘किसी को भागने नहीं दूंगा’: जिम ट्रेनर विजय लोहिया की हत्या मामले में नया मोड़, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली जिम्मेदारी

Himanshu Bhau Gang: दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में सोमवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक 30 वर्षीय जिम ट्रेनर विजय लोहिया की दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस खौफनाक वारदात के बाद अब विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर हत्या की जिम्मेदारी ली है। दिल्ली पुलिस फिलहाल पोस्ट की प्रामाणिकता की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस दावे का हत्या से कोई संबंध है या नहीं।