दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए कैंपस, बच्चे सुरक्षित

Bomb Threat:दिल्ली में कई स्कूलों को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। द ब्रिटिश स्कूल, सरदार पटेल विद्यालय, स्प्रिंगडेल्स स्कूल और एयर फोर्स बाल भारती स्कूल समेत कई संस्थानों को धमकी भरे ईमेल मिले। सूचना मिलते ही स्कूल परिसरों को खाली कराया गया और दिल्ली पुलिस, बम डिटेक्शन टीम, स्निफर डॉग स्क्वॉड और फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं। सुरक्षा एजेंसियों ने स्कूलों में तलाशी अभियान चलाया, हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।