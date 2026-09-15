दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए कैंपस, बच्चे सुरक्षित

दिल्ली के कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी (फोटो सोर्स- IANS)
Bomb Threat:दिल्ली में कई स्कूलों को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। द ब्रिटिश स्कूल, सरदार पटेल विद्यालय, स्प्रिंगडेल्स स्कूल और एयर फोर्स बाल भारती स्कूल समेत कई संस्थानों को धमकी भरे ईमेल मिले। सूचना मिलते ही स्कूल परिसरों को खाली कराया गया और दिल्ली पुलिस, बम डिटेक्शन टीम, स्निफर डॉग स्क्वॉड और फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं। सुरक्षा एजेंसियों ने स्कूलों में तलाशी अभियान चलाया, हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।
धमकी भरे ईमेल सुबह करीब 10:30 से 10:45 बजे के बीच मिले। उस वक्त कई स्कूलों में हाफ इयरली (अर्धवार्षिक) परीक्षाएं चल रही थी। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत परीक्षाओं को रोक दिया और पैनिक से बचने के लिए पूरे परिसर को खाली करा लिया गया।
सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, जिन स्कूलों को धमकी भरे मैसेज मिले, उनमें ये बड़े नाम शामिल हैं-
द ब्रिटिश स्कूल
सरदार पटेल विद्यालय
स्प्रिंगडेल्स स्कूल
एयर फोर्स बाल भारती स्कूल
आर्मी पब्लिक स्कूल (धौला कुआं)
घटना के तुरंत बाद सरदार पटेल विद्यालय समेत अन्य स्कूल प्रशासनों ने अभिभावकों को मैसेज भेजकर स्थिति की जानकारी दी। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें घर वापस भेज दिया गया है। फिलहाल बची हुई परीक्षाओं को लेकर स्थिति का आकलन किया जा रहा है, जिसके बाद नया शेड्यूल जारी किया जाएगा।
सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, स्निफर डॉग स्क्वॉड और बम डिस्पोजल टीमों ने मोर्चा संभाला। पूरे स्कूल परिसरों में चेकिंग अभियान (Anti-sabotage check) चलाया गया। राहत की बात यह रही कि जांच के दौरान कहीं भी कोई विस्फोटक या संदिग्ध सामान नहीं मिला।
ऐसा ही एक मामला कुछ दिनों पहले 9 सितंबर को दिल्ली के सिविक सेंटर को भी इसी तरह की बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जो बाद में फर्जी साबित हुई। पुलिस की साइबर टीम अब इस नए ईमेल के सोर्स और आईपी एड्रेस को ट्रैक करने में जुटी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह हरकत की किसने।
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