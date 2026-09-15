‘मुजाहिदीन ने किया गिरफ्तार?’ केरल की व्लॉगर ने बदला बयान, बोली- सिर्फ गिरफ्तारी की धमकी मिली थी

Kerala Vlogger Arunima: अफगानिस्तान में यात्रा कर रही केरल की महिला ट्रैवल व्लॉगर अरुणिमा ने अपने उस दावे पर से पलट गई है, जिसमें उसने मुजाहिदीन द्वारा गिरफ्तार किए जाने की बात कही थी। अब उसने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वो हिरासत में नहीं थीं, बल्कि अकेले यात्रा करने के नियम के कारण उन्हें सिर्फ गिरफ्तारी की चेतावनी दी गई थी। व्लॉगर के अनुसार, अकेले यात्रा करने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा और बाद में एक स्थानीय परिचित की मदद से मामला सुलझा।