Assam By-Election: असम की नागांव लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने दिया पूर्व MLA को टिकट, 6 अक्टूबर को होगा मतदान

सिबामोनी बोरा कांग्रेस पार्टी की नेता और पूर्व विधायक हैं। वह साल 2021 के असम विधानसभा चुनाव में बटाद्रोबा विधानसभा क्षेत्र से चुनी गई थीं। वह पूर्व विधायक किरण बोरा की बेटी हैं और असम के पूर्व मुख्यमंत्री गोलाप बोरबोरा की बहू भी रह चुकी हैं। सिबामोनी बोरा ने साल 1980 में नौगोंग कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने साल 1982 में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री हासिल की।