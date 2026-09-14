JPSC-JSSC परीक्षा में गड़बड़ी पर CID का बड़ा एक्शन, कोचिंग संचालक समेत 2 गिरफ्तार

दूसरी गिरफ्तारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय यानी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में हुई है। सीआईडी थाना में 1 जनवरी 2025 को दर्ज कांड संख्या 01/2025 में दिलीप कुमार पासवान को अप्राथमिकी अभियुक्त के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। दिलीप कुमार पासवान फिलहाल पश्चिम बंगाल के नवकाडिया थाना क्षेत्र के केंदा स्थित ईस्ट केंदा कॉलोनी में रहता है। वह मूल रूप से बिहार के जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के खड़ाईच स्थित नवकाडीह गांव का रहने वाला बताया गया है। सीआईडी की जांच में सामने आया है कि दिलीप कुमार पासवान ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े करीब चार-पांच अभ्यर्थियों को आसनसोल के एक होटल में कथित तौर पर प्रश्न और उत्तर रटवाए थे। इसके बदले अभ्यर्थियों से पैसे लेने का भी आरोप है।