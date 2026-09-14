NTA ने बदला अपना कार्यालय, अब इस पते पर होगा काम,एजेंसी ने उम्मीदवारों और संस्थानों से रिकॉर्ड अपडेट करने को कहा

National Testing Agency: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपने ऑफिस को नए परिसर में शिफ्ट कर दिया है। एजेंसी ने उम्मीदवारों, छात्रों, शिक्षण संस्थानों और अन्य संबंधित लोगों से नए कार्यालय के पते को अपने रिकॉर्ड में अपडेट करने की अपील की है। भविष्य में NTA से जुड़े आधिकारिक कम्युनिकेशन या अन्य काम के लिए इसी नए पते का इस्तेमाल करना होगा। NTA के मुताबिक, अब उसका कार्यालय नई दिल्ली के मिंटो रोड स्थित सरकारी परिसर में है। एजेंसी ने कहा है कि नए पते को रिकॉर्ड में अपडेट करने से आगे होने वाले आधिकारिक कम्युनिकेशन और दूसरी प्रक्रियाओं में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकेगा।