14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Viral Video: CM सतीशन का AI डांस वीडियो भारत में क्यों हुआ ब्लॉक? 1.78 करोड़ व्यूज के साथ हुआ था वायरल

V.D. Satheesan AI video: केरल में बिजली के संकट के विरोध को लेकर एक सोशल मीडिया यूजर ने मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन का AI से डांस करते हुए वीडियो बनाया था। लेकिन अब मेटा ने इस डांस वीडियो को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है।
2 min read
Google source verification

तिरुवनन्तपुरम

image

Gajanand Prajapat

Sep 14, 2026

V.D. Satheesan AI video

केरल के मुख्यमंत्री V.D. Satheesan (फोटो-IANS)

Kerala Chief Minister dance video: केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाया गया डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो को भारत में देखने पर अब रोक लगा दी गई है। वीडियो बनाने वाले इंस्टाग्राम पेज 'aikavala' के अनुसार, मेटा (Meta) ने सरकार की ओर से मिले एक कानूनी अनुरोध का पालन करते हुए भारत में वीडियो को प्रतिबंधित कर दिया है। रविवार तक इस वीडियो को 1.78 करोड़ बार देखा जा चुका था।

बिजली संकट पर बनाया गया था वीडियो

यह वीडियो गुरुवार को इंस्टाग्राम पेज 'aikavala' पर पोस्ट किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री सतीशन को केरल राज्य बिजली बोर्ड (KSEB) के अधिकारियों के साथ डांस करते हुए दिखाया गया था। वीडियो हाल के बिजली संकट को लेकर बनाया गया था और इसे एआई की मदद से बनाया था। वीडियो बनाने वालों ने रविवार को एक पोस्ट में बताया कि मेटा ने भारत में वीडियो को ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने मेटा का संदेश बताया, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार की ओर से मिले नोटिस के बाद भारत में कंटेंट की पहुंच प्रतिबंधित की गई है।

CM ने खुद की थी वीडियो की तारीफ

सतीशन ने हाल ही में केरल हाई कोर्ट के एक कार्यक्रम में इस वीडियो का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वीडियो देखकर वह उत्साहित हुए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि उनका डांस मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल और अभिनेता से नेता बने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से भी बढ़िया है।

CM ने नहीं कराया वीडियो बंद

इंस्टाग्राम पेज चलाने वाले अभिजीत ने कहा कि उन्हें प्रतिबंध की वजह की जानकारी नहीं है। उनका मानना है कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री की ओर से नहीं कराई गई होगी, क्योंकि सतीशन ने सार्वजनिक मंच पर वीडियो की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि वीडियो में डिस्क्लेमर दिया गया था, इसलिए इसे पूरी तरह हटाया नहीं गया।

AI से कानूनी सवाल उठेंगे

सोमवार को एक कार्यक्रम में सतीशन ने फिर वीडियो का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वीडियो आंशिक रूप से उनका मजाक उड़ाने के लिए बनाया गया था, लेकिन वह इससे खुश थे। उन्होंने कहा कि एआई आजकल इस तरह की कई चीजें बना रहा है और ऐसी नकल से कानूनी मुद्दे भी पैदा हो सकते हैं।

CM Satheesan AI Video: केरल सीएम वीडी सतीशन का एआई डांस वीडियो वायरल, बोले- खुद को देखकर मैं हैरान रह गया

ये भी पढ़ें
Kerala CM Satheesan

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Sept 2026 09:43 pm

Published on:

14 Sept 2026 09:43 pm

Hindi News / National News / Viral Video: CM सतीशन का AI डांस वीडियो भारत में क्यों हुआ ब्लॉक? 1.78 करोड़ व्यूज के साथ हुआ था वायरल

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर नगर निगम के 4 वार्ड का परिणाम अटका, रीपोलिंग के बाद घो​षित होंगे नतीजे

Jaipur Nagar Nigam Election Results Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Assam By-Election: असम की नागांव लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने दिया पूर्व MLA को टिकट, 6 अक्टूबर को होगा मतदान

Assam Nagaon by-election
राष्ट्रीय

NTA ने बदला अपना कार्यालय, अब इस पते पर होगा काम,एजेंसी ने उम्मीदवारों और संस्थानों से रिकॉर्ड अपडेट करने को कहा

nta news
राष्ट्रीय

JPSC-JSSC परीक्षा में गड़बड़ी पर CID का बड़ा एक्शन, कोचिंग संचालक समेत 2 गिरफ्तार

JSSC CGL Paper Leak
राष्ट्रीय

भारत-कनाडा रिश्तों में नई गर्माहट, चौथे दौर की व्यापार वार्ता शुरू, 2030 तक 70 अरब डॉलर का लक्ष्य

India Canada relation
राष्ट्रीय

Madrasa Shutdown: बंगाल में 252 मदरसों पर कार्रवाई के समर्थन में उतरे मिथुन चक्रवर्ती, बोले- फंडिंग की जांच जरूरी

mithun chakraborty on Madrasa Shutdown
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.