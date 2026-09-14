Viral Video: CM सतीशन का AI डांस वीडियो भारत में क्यों हुआ ब्लॉक? 1.78 करोड़ व्यूज के साथ हुआ था वायरल

Kerala Chief Minister dance video: केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाया गया डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो को भारत में देखने पर अब रोक लगा दी गई है। वीडियो बनाने वाले इंस्टाग्राम पेज 'aikavala' के अनुसार, मेटा (Meta) ने सरकार की ओर से मिले एक कानूनी अनुरोध का पालन करते हुए भारत में वीडियो को प्रतिबंधित कर दिया है। रविवार तक इस वीडियो को 1.78 करोड़ बार देखा जा चुका था।