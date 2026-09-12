CM Satheesan AI Video: केरल सीएम वीडी सतीशन का एआई डांस वीडियो वायरल, बोले- खुद को देखकर मैं हैरान रह गया

सेमिनार में फिल्म और संगीत के क्षेत्र में कॉपीराइट सुरक्षा और डिजिटल तकनीक से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा हो रही है। वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए सतीशन ने कहा कि तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मैंने वीडियो देखा और पाया कि मैं मोहनलाल और अपने दोस्त, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से बेहतर डांस कर रहा था। मैं हैरान रह गया। एआई से तैयार यह वीडियो ऐसे समय में वायरल हुआ है, जब केरल बिजली संकट और बिजली कटौती को लेकर सरकार की आलोचना का सामना कर रहा है।