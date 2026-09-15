Meta Child Safety: बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा एक्शन! Meta ने मानी सरकार की बात, अब ऐसे मामलों में होगी सीधी रिपोर्टिंग

Meta Government Action: सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने प्लेटफॉर्म कंपनियों पर दबाव और बढ़ा दिया है। सरकार के मुताबिक, Meta ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों, खासकर बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री या गतिविधियों की जानकारी उचित कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंचाने पर सहमति जताई है। सरकार इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम शुरुआती कदम मान रही है। हालांकि, साफ किया गया है कि केवल इतना पर्याप्त नहीं होगा।