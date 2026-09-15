2027 के चुनाव से पहले यूपी में BJP का बड़ा प्लान, 18,900 कमजोर बूथों पर वापसी के लिए नई रणनीति तैयार

रणनीति का दूसरा अहम हिस्सा है विकास कार्यों को विपक्ष-प्रभावित इलाकों तक पहुंचाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मई से अब तक 44 से ज्यादा जिलों की 115 विधानसभा सीटों पर 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं। खास बात यह है कि इन्हीं 115 सीटों में से 67 सीटें ऐसी हैं, जहां 2024 लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन को भाजपा से ज्यादा वोट मिले थे, यानी विकास कार्यों का पूरा फोकस उन्हीं इलाकों पर है जहां पार्टी कमजोर पड़ी थी।