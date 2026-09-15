14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

2027 के चुनाव से पहले यूपी में BJP का बड़ा प्लान, 18,900 कमजोर बूथों पर वापसी के लिए नई रणनीति तैयार

UP में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने 18,900 कमजोर बूथों को चिह्नित किया, जहां 2022 में जीत मिली लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में पिछड़ गई। जानें बूथ रणनीति और नया एपीडी फॉर्मूला।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anand Prakash Yadav

Sep 15, 2026

Uttar Pradesh assembly election

यूपी में विधानसभा चुनाव में 18,900 बूथों पर भाजपा का बड़ा प्लान, photo: chatgpt

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान को बूथ स्तर पर पलटने के लिए बड़ा होमवर्क शुरू कर दिया है। पार्टी ने करीब 18,900 ऐसे बूथ चिह्नित किए हैं, जहां वह 2022 विधानसभा चुनाव में जीती थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में इन्हीं बूथों पर वोट-प्रदर्शन के आधार पर पिछड़ गई थी।

अवध-पूर्वांचल के गांवों पर खास फोकस

इन 18,900 कमजोर बूथों में से करीब 80 फीसदी ग्रामीण इलाकों में हैं, खासकर अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में। पार्टी अब यहां गांव, मजरा और बूथ स्तर तक सीधा संपर्क बढ़ाने में जुटी है। संगठन यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि किन सामाजिक समूहों का समर्थन खिसका, स्थानीय मुद्दे क्या रहे और संगठनात्मक कमजोरी कहां-कहां सामने आई।

योगी का दौरा, विपक्ष के गढ़ों पर सीधा निशाना

रणनीति का दूसरा अहम हिस्सा है विकास कार्यों को विपक्ष-प्रभावित इलाकों तक पहुंचाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मई से अब तक 44 से ज्यादा जिलों की 115 विधानसभा सीटों पर 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं। खास बात यह है कि इन्हीं 115 सीटों में से 67 सीटें ऐसी हैं, जहां 2024 लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन को भाजपा से ज्यादा वोट मिले थे, यानी विकास कार्यों का पूरा फोकस उन्हीं इलाकों पर है जहां पार्टी कमजोर पड़ी थी।

पीडीए के जवाब में भाजपा का नया एपीडी दांव

सामाजिक समीकरण के मोर्चे पर भाजपा सपा के पीडीए (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) फॉर्मूले की काट ढूंढने में जुटी है। पार्टी गैर-यादव ओबीसी, दलित, महिला और युवा वर्ग में अपना आधार मजबूत करना चाहती है, जिसके लिए अब नया एपीडी (अगड़ा-पिछड़ा-दलित) फॉर्मूला लागू करने की तैयारी है। मकसद साफ है, सिर्फ राज्यव्यापी नैरेटिव तक सीमित न रहकर जमीनी सामाजिक समीकरण पर भी मजबूत पकड़ बनाना।

आंकड़ों में पूरी तस्वीर

पार्टी ने कुल 18,900 कमजोर बूथ चिह्नित किए हैं, जिनमें से 80 फीसदी हिस्सेदारी ग्रामीण बूथों की है। मई 2026 से अब तक 44 जिलों में विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो 115 विधानसभा सीटों को कवर करती हैं। इनमें से 67 सीटें वे हैं जहां 2024 में सपा-कांग्रेस गठबंधन आगे रहा था। इन सभी परियोजनाओं (उद्घाटन और शिलान्यास मिलाकर) की कुल राशि 38,000 करोड़ रुपए है। साफ है कि भाजपा 2027 से पहले हर कमजोर कड़ी को मजबूत करने में जुट गई है।

UCC पर NDA में बढ़ी हलचल, चिराग पासवान बोले- पहले ड्राफ्ट देखेंगे, फिर तय करेंगे पार्टी का स्टैंड

ये भी पढ़ें
chirag paswan on UCC

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Sept 2026 02:23 am

Published on:

15 Sept 2026 02:23 am

Hindi News / National News / 2027 के चुनाव से पहले यूपी में BJP का बड़ा प्लान, 18,900 कमजोर बूथों पर वापसी के लिए नई रणनीति तैयार

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर नगर निगम के 4 वार्ड का परिणाम अटका, रीपोलिंग के बाद घो​षित होंगे नतीजे

Jaipur Nagar Nigam Election Results Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Assam By-Election: असम की नागांव लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने दिया पूर्व MLA को टिकट, 6 अक्टूबर को होगा मतदान

Assam Nagaon by-election
राष्ट्रीय

NTA ने बदला अपना कार्यालय, अब इस पते पर होगा काम,एजेंसी ने उम्मीदवारों और संस्थानों से रिकॉर्ड अपडेट करने को कहा

nta news
राष्ट्रीय

Viral Video: CM सतीशन का AI डांस वीडियो भारत में क्यों हुआ ब्लॉक? 1.78 करोड़ व्यूज के साथ हुआ था वायरल

V.D. Satheesan AI video
राष्ट्रीय

JPSC-JSSC परीक्षा में गड़बड़ी पर CID का बड़ा एक्शन, कोचिंग संचालक समेत 2 गिरफ्तार

JSSC CGL Paper Leak
राष्ट्रीय

भारत-कनाडा रिश्तों में नई गर्माहट, चौथे दौर की व्यापार वार्ता शुरू, 2030 तक 70 अरब डॉलर का लक्ष्य

India Canada relation
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.