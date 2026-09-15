‘मेरे 3 साल के कार्यकाल की जांच करा लो, आयोग बनाओ और पाई-पाई का हिसाब लो’, ED की रेड के बाद भड़के पूर्व CM हरीश रावत

अपने पूर्व सहयोगी चंदन सिंह जीना का बचाव करते हुए रावत ने बताया कि चंदन 1991 से उनके साथ बेहद निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ED द्वारा नकदी बरामदगी के दावों पर सफाई देते हुए पूर्व सीएम ने बताया कि हाल ही में जब वे दिल्ली में इलाज करा रहे थे, तब उन्होंने घरेलू खर्चों, स्टाफ की सैलरी और किराए के भुगतान के लिए समर्थकों व दोस्तों से आर्थिक मदद मांगी थी। मेदांता अस्पताल से लौटने के बाद उनके पास करीब 12 लाख रुपये की राशि जमा हुई थी, जिसे खातों में दर्ज करने की प्रक्रिया जारी थी। उन्होंने दावा किया कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी किसी काम या पद के बदले सर्विस चार्ज नहीं लिया।