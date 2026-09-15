गुरुग्राम गोल्फ कोर्स रोड हादसा: आरोपी कल्याण बैंसला के वकील का दावा- यह हिट एंड रन नहीं, लापरवाही का मामला

वकील ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा कि घटना सुबह करीब 7 बजे हुई थी और उस वक्त कल्याण के परिवार के सदस्य भी उनके साथ मौजूद थे। शराब पीने से जुड़े सभी दावों को उन्होंने पूरी तरह निराधार और झूठा करार दिया। वकील ने यह भी बताया कि कल्याण पेशे से जिम ट्रेनर हैं और खुद का जिम भी चलाते हैं। वकील नवीन बैंसला ने कहा कि यह मामला दोनों पक्षों की गलती का है। उनके अनुसार तेज रफ्तार रेस के दौरान वाहनों से नियंत्रण खो गया, जिससे यह टक्कर हुई। उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, उसका वे सामना करेंगे।