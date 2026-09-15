बंगाल में पीड़ित चेहरों पर क्यों दांव लगा रही BJP? नंदीग्राम से चंद्रनाथ रथ की मां को बनाया प्रत्याशी, जानें वजह

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने नई रणनीति अपनाई थी। वहीं रणनीति को अब उपचुनाव में भी अपना रही है। प्रदेश में चर्चित केस के पीड़ित लोगों को बीजेपी टिकट दे रही है। यह पहली नहीं है जब बीजेपी ने किसी पीड़ित को टिकट दिया है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में आरजी कर पीड़िता की मां को पानीहाटी विधानसभा सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा कर पीड़िता की मां के लिए वोट मांगे थे। उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की थी।