West Bengal By-Election 2026: नंदीग्राम में BJP का बड़ा दांव, रेजीनगर में भी उतारा चेहरा; जानिए कौन हैं सखारव सरकार और हासीरानी रथ

BJP West Bengal By-Election 2026: पश्चिम बंगाल के दो चर्चित विधानसभा उपचुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने रेजीनगर से सखारव सरकार और नंदीग्राम से हासीरानी रथ को उम्मीदवार बनाया है। खास बात यह है कि नंदीग्राम का चुनावी मैदान पहले से ही बंगाल की सियासत का सबसे संवेदनशील अखाड़ा माना जाता रहा है। ऐसे में BJP की यह घोषणा सिर्फ दो नामों का ऐलान नहीं, बल्कि राज्य में बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच उसकी रणनीतिक तैयारी का संकेत भी है।