15 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

गुरुग्राम हिट एंड रन केस में एक्शन, सिया की बाइक को टक्कर मारने वाला कल्याण बैसला राजस्थान से गिरफ्तार

Hit and Run Case: गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर को टक्कर मारने वाले आरोपी कल्याण बैसला को पुलिस ने राजस्थान के दौसा से हिरासत में ले लिया है। मामले में अब BNS की धारा 109 जोड़ी गई है। पढ़ें पूरी खबर...
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Sep 15, 2026

Sia Biker Accident, Golf Course Road Road Rage

सिया की बाइक को टक्कर मारने वाला कल्याण बैसला राजस्थान से गिरफ्तार (फोटो सोर्स-@AnuragChaddha)

Sia And Kalyan Bainsla: हरियाणा के गुरुग्राम स्थित पॉश गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर सिया को थार से टक्कर मारने के चर्चित मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी कार चालक कल्याण बैसला को राजस्थान के दौसा जिले से डिटेन (हिरासत में) कर लिया है। सोशल मीडिया पर हादसा और बहस का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अब इसमें हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) जैसी संगीन धारा भी जोड़ दी है।

CCTV फुटेज खंगालने के बाद पुलिस का कड़ा कदम

वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए सेक्टर-56 थाना पुलिस ने पूरे मामले की बारीकी से जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को ध्यान से देखा। फुटेज में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर दर्ज प्राथमिकी (FIR) में नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 जोड़ी गई है। कानून के जानकारों के अनुसार, हत्या के प्रयास की इस धारा के तहत आरोपी को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

राजस्थान के दौसा से पकड़ा गया आरोपी

मामले में आरोपी कल्याण बैसला के वकील नवीन बैसला ने उसकी कस्टडी की पुष्टि की है। वकील के अनुसार, पुलिस टीम ने कल्याण को राजस्थान के दौसा इलाके से हिरासत में लिया है और अब उसे गुरुग्राम की अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है।

बचाव में बोले वकील- 'वीडियो एडिटेड, घबराहट में भागा क्लाइंट'

वहीं दूसरी तरफ आरोपी के वकील ने मीडिया के सामने अपने क्लाइंट का बचाव करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर जो फुटेज घूम रही है, वह पूरी तरह से एडिट की गई है। उन्होंने कहा कि हादसे के वक्त दोनों ही गाड़ियां काफी तेज रफ्तार में थीं। टक्कर होने के बाद कल्याण डर गया था, इसलिए वह मौके से चला गया। वकील का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि असल गलती किसकी थी।

मंत्री गौरव गौतम बोले- 'कानून से ऊपर कोई नहीं'

इस हाई-प्रोफाइल मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री और पलवल से विधायक गौरव गौतम ने भी बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है और अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे आरोपी उनका कोई परिचित या रिश्तेदार ही क्यों न हो, दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

‘मुजाहिदीन ने किया गिरफ्तार?’ केरल की व्लॉगर ने बदला बयान, बोली- सिर्फ गिरफ्तारी की धमकी मिली थी

ये भी पढ़ें
Bamyan Afghanistan travel, Taliban women travel rules

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Sept 2026 12:00 pm

Published on:

15 Sept 2026 11:38 am

Hindi News / National News / गुरुग्राम हिट एंड रन केस में एक्शन, सिया की बाइक को टक्कर मारने वाला कल्याण बैसला राजस्थान से गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

West Bengal By-Election 2026: नंदीग्राम में BJP का बड़ा दांव, रेजीनगर में भी उतारा चेहरा; जानिए कौन हैं सखारव सरकार और हासीरानी रथ

BJP West Bengal By-Election 2026
राष्ट्रीय

‘मुजाहिदीन ने किया गिरफ्तार?’ केरल की व्लॉगर ने बदला बयान, बोली- सिर्फ गिरफ्तारी की धमकी मिली थी

Bamyan Afghanistan travel, Taliban women travel rules
राष्ट्रीय

Meta Child Safety: बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा एक्शन! Meta ने मानी सरकार की बात, अब ऐसे मामलों में होगी सीधी रिपोर्टिंग

Child Sexual Abuse Cases
राष्ट्रीय

‘मेरे 3 साल के कार्यकाल की जांच करा लो, आयोग बनाओ और पाई-पाई का हिसाब लो’, ED की रेड के बाद भड़के पूर्व CM हरीश रावत

ED Action Uttarakhand, Harish Rawat News
देहरादून

UPI पेमेंट पर सरकार का बड़ा फैसला, बैंकों और सिस्टम प्रोवाइडर्स के चार्ज वसूलने पर लगाई रोक

digital payments India
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.