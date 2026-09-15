गुरुग्राम हिट एंड रन केस में एक्शन, सिया की बाइक को टक्कर मारने वाला कल्याण बैसला राजस्थान से गिरफ्तार

Sia And Kalyan Bainsla: हरियाणा के गुरुग्राम स्थित पॉश गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर सिया को थार से टक्कर मारने के चर्चित मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी कार चालक कल्याण बैसला को राजस्थान के दौसा जिले से डिटेन (हिरासत में) कर लिया है। सोशल मीडिया पर हादसा और बहस का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अब इसमें हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) जैसी संगीन धारा भी जोड़ दी है।