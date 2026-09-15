UPI शुल्क पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले- ‘अमेरिकी दबाव के आगे झुकी सरकार’; BJP ने आरोपों को बताया झूठा

बता दें कि कांग्रेस नेताओं की यह प्रतिक्रिया वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के बाद आई है। इसके तहत 2,000 रुपये तक के UPI लेनदेन पर बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत UPI के करीब 96 फीसदी लेनदेन, वॉल्यूम के आधार पर, शून्य-शुल्क दायरे में बने रहेंगे। हालांकि, 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट लेनदेन को लेकर MDR की संभावित व्यवस्था ने राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है।