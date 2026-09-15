Punjab Congress Protest: पंजाब में दलित युवक की मौत पर कांग्रेस का प्रदर्शन, सचिन पायलट समेत कई नेता हिरासत में

Punjab Congress Protest: चंडीगढ़। पंजाब में दलित युवक की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा समेत कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेता और समर्थक वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में लिया। कांग्रेस का आरोप है कि संगरूर निवासी दलित युवक की मौत मामले में सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है।