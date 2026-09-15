Gurugram Hit And Run: ‘दुर्घटना होती, तो वह जरूर रुका होता’, अब आर-पार के मूड में सिया का परिवार, भाई ने क्या कहा?

Gurugram Hit And Run Case: गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स हादसे में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता सिया के भाई की प्रतिक्रिया सामने आई है। सिया के भाई ने बताया कि उनकी बहन ने अपना पूरा बयान दर्ज करा दिया है। यह बयान उसने अकेले में दिया, जहां परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। इसके साथ ही एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया है। पीड़िता के भाई ने पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की और मामले की जांच बहुत तेजी से कर रही है। इसके लिए वे पुलिस के आभारी हैं।