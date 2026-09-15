गुरुग्राम हिट एंड रन केस: बयान लेने के लिए बाइकर सिया के घर पहुंची पुलिस टीम, आरोपी पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज

सिया ने बताया था कि उन्हें स्थिति सुरक्षित नहीं लगी, इसलिए उन्होंने बाइक नहीं रोकी। वायरल हुए एक्शन कैमरा फुटेज में कथित तौर पर कार को बाइक के पीछे आते और फिर बाइक को टक्कर मारते हुए देखा गया। टक्कर के बाद सिया बाइक से गिर गई थीं और उनकी बाइक कुछ दूरी तक घिसटती हुई गई थी। इसके बाद कार मौके से निकल गई। सिया के एक दोस्त ने कार का पीछा किया और ट्रैफिक सिग्नल पर चालक से बात करने की कोशिश की। आरोप है कि चालक ने घटना में अपनी जिम्मेदारी से इनकार किया और वहां से चला गया।