‘अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, आज FIR दर्ज कराऊंगी’, हिट-एंड-रन के बाद गुड़गांव की महिला बाइकर ने जारी किया बयान

सिया ने इससे पहले अपनी बाइक पर लगे एक्शन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया वीडियो साझा किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि रविवार को कुछ अन्य बाइक सवारों के साथ गोल्फ कोर्स रोड पर जाते समय एक कार लगातार उनका पीछा कर रही थी। उनका आरोप है कि कुछ समय बाद कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। सिया ने दावा किया था कि कार में सवार लोग नशे में प्रतीत हो रहे थे। उनके मुताबिक, कार चालक ने उन्हें रुकने के लिए कहा, जबकि उन्होंने चालक से सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा था। सिया ने बताया कि उन्हें स्थिति असुरक्षित लगी, इसलिए उन्होंने बाइक आगे चलाते रहने का फैसला किया।