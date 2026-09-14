‘अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, आज FIR दर्ज कराऊंगी’, हिट-एंड-रन के बाद गुड़गांव की महिला बाइकर ने जारी किया बयान

हिट-एंड-रन के बाद गुड़गांव की महिला बाइकर ने जारी किया बयान, फोटो सोर्स- इंस्टाग्राम ( rebelwheels_sia_)
Gurugram Hit and Run:गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हिट एंड रन का आरोप लगाने वाली महिला बाइक सवार सिया ने कहा है कि वह सोमवार शाम तक अपने वकील के साथ FIR दर्ज कराएंगी और मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगी। सोमवार को उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आया था। सिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए लोगों का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है कि घटना में शामिल व्यक्ति की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई न्यूज चैनल और पत्रकार उनसे इंटरव्यू के लिए संपर्क कर रहे हैं, लेकिन वह फिलहाल मीडिया से बातचीत नहीं करेंगी।
उन्होंने कहा कि वह अपनी पहचान और चेहरा सार्वजनिक नहीं करना चाहतीं और इस बार किसी तरह का इंटरव्यू नहीं देंगी। सिाय ने लोगों से उनके फैसले का सम्मान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि वह मामले से जुड़े अपडेट लोगों के साथ साझा करती रहेंगी और अधिक जानकारी के लिए उनसे इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क किया जा सकता है।
सिया ने इससे पहले अपनी बाइक पर लगे एक्शन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया वीडियो साझा किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि रविवार को कुछ अन्य बाइक सवारों के साथ गोल्फ कोर्स रोड पर जाते समय एक कार लगातार उनका पीछा कर रही थी। उनका आरोप है कि कुछ समय बाद कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। सिया ने दावा किया था कि कार में सवार लोग नशे में प्रतीत हो रहे थे। उनके मुताबिक, कार चालक ने उन्हें रुकने के लिए कहा, जबकि उन्होंने चालक से सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा था। सिया ने बताया कि उन्हें स्थिति असुरक्षित लगी, इसलिए उन्होंने बाइक आगे चलाते रहने का फैसला किया।
वीडियो फुटेज में कार के महिला की बाइक के संपर्क में आने के बाद बाइक सवार के नीचे गिरने और बाइक के कई मीटर तक घिसटने का दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद कार मौके से आगे निकलती हुई नजर आती है। सिया के मुताबिक, उनके एक दोस्त ने कार का पीछा किया और ट्रैफिक सिग्नल पर चालक को रोककर उससे बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि चालक ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और फिर वहां से कार लेकर चला गया।
इस मामले में कार के मालिक मनीष का भी बयान सामने आया है। मनीष ने बताया कि कार उनकी है, लेकिन उन्होंने इसे दो दिन पहले अपने दोस्त कल्याण सिंह को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। मनीष के मुताबिक, वह उस समय काम पर थे और उन्हें घटना की जानकारी सोमवार सुबह मिली। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने कल्याण सिंह से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सिंह ने उनका फोन नहीं उठाया।
गुरुग्राम पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का स्वत: संज्ञान लिया है। पुलिस ने कहा है कि घटना में शामिल आरोपी की पहचान कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-56 थाने में मामले को लेकर संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। मामले में वीडियो फुटेज और सामने आई जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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