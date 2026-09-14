गुरुग्राम में महिला बाइक सवार का कार ने किया पीछा, फिर मारी टक्कर; CCTV में कैद हुई पूरी घटना

सिया ने अपने इंस्टाग्राम पेज ‘rebelwheels_sia_’ पर घटना का वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि कार में सवार लोग नशे में थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कार से दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उनके एक दोस्त ने भी बाइक चलाते हुए कार को रोकने या उनके करीब आने से बचाने की कोशिश की, लेकिन कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। वीडियो में महिला बाइक सवार सड़क पर कई फीट तक घिसटती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि टक्कर के बाद उनकी बाइक अलग दिशा में फिसलती नजर आती है। ये वीडियो बाइक पर लगे कैमरों से रिकॉर्ड हुए हैं। घटना के बाद महिला के एक दोस्त ने ट्रैफिक सिग्नल पर कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक कथित तौर पर कार लेकर मौके से फरार हो गया। सिया ने कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया है।