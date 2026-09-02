‘कमरे के अंदर 2 घंटे क्या हुआ?’ फरीदाबाद में छात्रा की मौत पर पिता का सवाल, स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप

प्रमोद कुमार ने कहा कि उनकी बेटी को पहले कभी धूप में खड़े रहने जैसी सजा नहीं मिली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। पिता के मुताबिक, स्कूल में जब भी उनकी बेटी की तबीयत खराब होती या कोई दूसरी समस्या होती थी, तो स्कूल तुरंत उन्हें फोन करता था। लेकिन घटना वाले दिन उन्हें समय पर जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार को उनकी बेटी के स्कूल की इमारत से गिरने की जानकारी आखिरी समय में दी गई।