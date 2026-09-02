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‘कमरे के अंदर 2 घंटे क्या हुआ?’ फरीदाबाद में छात्रा की मौत पर पिता का सवाल, स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप

Faridabad School Girl Death: फरीदाबाद के स्कूल में 16 वर्षीय छात्रा जानवी की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। पिता ने दो घंटे तक वाइस प्रिंसिपल के कमरे में रहने और सजा देने का गंभीर आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने अब तक कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिलने की बात कही है।
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फरीदाबाद

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Dinesh Dubey

Sep 02, 2026

Faridabad School Girl Death

नाबालिग छात्रा की मौत मामले में पिता का गंभीर आरोप (Photo: IANS/File)

Haryana School Student Death: हरियाणा के फरीदाबाद में एक 16 वर्षीय छात्रा की स्कूल की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। घटना के बाद छात्रा के पिता ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि बिरयानी खाने के बाद उनकी बेटी को सजा दी गई थी और वह करीब दो घंटे तक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के कमरे में रही। हालांकि, पुलिस का कहना है कि अब तक सीसीटीवी फुटेज में कोई संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई है।

बिरयानी खाने पर सजा देने का आरोप

यह घटना मंगलवार को नवोदय विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। मृतका की पहचान 16 वर्षीय जानवी के रूप में हुई है। जानवी के पिता प्रमोद कुमार के मुताबिक, उनकी बेटी और उसकी एक दोस्त ने स्कूल में बिरयानी खाई थी। इसके बाद जानवी को कथित तौर पर सजा दी गई और धूप में क्लासरूम के बाहर खड़े रहने के लिए कहा गया।

प्रमोद कुमार का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में उनकी बेटी करीब सुबह 11 बजे वाइस प्रिंसिपल के कमरे में जाती हुई दिखाई देती है। उनके अनुसार, वह करीब दो घंटे बाद कमरे से बाहर निकली। पिता ने सवाल उठाया, "आखिर ऐसी कौन सी सजा है जो किसी कमरे के अंदर दो घंटे तक चलती है?"

उन्होंने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में जानवी एक-दो बार कमरे से बाहर आती और फिर वापस अंदर जाती दिखाई देती है। करीब 1:30 बजे वह दोबारा कमरे से बाहर निकली और इसके बाद सीधे स्कूल की तीसरी मंजिल पर गई और यह अनहोनी हो गई।

'कमरे के अंदर क्या हुआ, किसी को नहीं पता'

प्रमोद कुमार ने कहा कि उनकी बेटी को पहले कभी धूप में खड़े रहने जैसी सजा नहीं मिली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। पिता के मुताबिक, स्कूल में जब भी उनकी बेटी की तबीयत खराब होती या कोई दूसरी समस्या होती थी, तो स्कूल तुरंत उन्हें फोन करता था। लेकिन घटना वाले दिन उन्हें समय पर जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार को उनकी बेटी के स्कूल की इमारत से गिरने की जानकारी आखिरी समय में दी गई।

स्कूल प्रिंसिपल ने क्या कहा?

उधर, स्कूल के प्रिंसिपल आरके शर्मा के मुताबिक, जानवी तीसरी मंजिल पर वॉशरूम गई थी। हालांकि, पिता ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। प्रमोद कुमार ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उनकी बेटी करीब दो घंटे तक वाइस प्रिंसिपल के कमरे में थी। उन्होंने सवाल किया कि अगर उसे कोई सजा नहीं दी गई थी तो वह इतने समय तक कमरे के अंदर क्यों रही और वहां क्या हुआ?

पिता के अनुसार, स्कूल ने कथित तौर पर घटना की जानकारी करीब 2:30 बजे दी, जबकि घटना इससे काफी पहले हो चुकी थी और तब तक स्कूल भी बंद हो चुका था।

अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

घटना के बाद घायल छात्रा को एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे बीके अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल छात्रा के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पुलिस ने कहा- अभी कुछ संदिग्ध नहीं मिला

मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी तक मामला दर्ज कराने के लिए कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, अब तक सीसीटीवी फुटेज में कोई संदिग्ध गतिविधि या ऐसा कुछ नहीं मिला है, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी का संकेत मिले। पुलिस ने यह भी कहा कि फिलहाल ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है, जिससे यह साबित हो कि छात्रा को कई घंटों तक सजा दी गई थी। पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

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Updated on:

02 Sept 2026 08:17 pm

Published on:

02 Sept 2026 07:28 pm

Hindi News / Crime / ‘कमरे के अंदर 2 घंटे क्या हुआ?’ फरीदाबाद में छात्रा की मौत पर पिता का सवाल, स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप

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