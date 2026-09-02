न OTP शेयर किया, न लिंक खोला… फिर भी बैंक खाते साफ, जवान-किसान समेत 3 लोगों से 8.54 लाख की साइबर ठगी

ग्वालियर। साइबर ठगी के मामलों में अब ऐसा तरीका सामने आ रहा है, जिसने बैंक खाताधारकों की चिंता बढ़ा दी है। ग्वालियर में तीन लोगों के बैंक खातों से साइबर ठगों ने कुल 8 लाख 54 हजार 600 रुपए उड़ा लिए। खास बात यह है कि पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने न तो किसी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी साझा किया और न ही किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक किया। इसके बावजूद उनके बैंक खातों से रकम निकल गई। ठगी के शिकार लोगों में एक कारोबारी, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (पीटीएस) में पदस्थ जवान और किसान शामिल हैं। शिकायतों के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।