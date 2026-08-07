बारिश ने खोली गुरुग्राम की पोल, 48 हजार करोड़ का टैक्स और ‘ZERO’ इंफ्रास्ट्रक्चर

गुरुग्राम की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ नए पंप या नालों की सफाई नहीं है। जरूरत ऐसी व्यवस्था की है, जिसमें किसी एक जिम्मेदार संस्था या अधिकारी के पास स्पष्ट जवाबदेही हो। हर बारिश के बाद सिर्फ बैठक और बयान नहीं होने चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि कितनी सड़कें डूबीं। कितने घंटे ट्रैफिक में बर्बाद हुए। किन इलाकों में बार-बार जलभराव हुआ। गुरुग्राम भारत के सबसे अहम आर्थिक शहरों में है। यहां पैसा है। कंपनियां हैं। टैलेंट है। निवेश है। ऐसे में गुरुग्राम को एक और नया शहर बनाने की जरूरत नहीं है। जरूरत उस गुरुग्राम को बेहतर तरीके से चलाने की है, जिसे देश ने पहले ही एक बड़े आर्थिक केंद्र के रूप में खड़ा कर दिया है।