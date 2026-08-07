BRICS Education Ministers Meeting: भारत की अध्यक्षता में BRICS शिक्षा मंत्रियों की बैठक संपन्न, युवाओं और भविष्य की शिक्षा पर बनी सहमति

भारत की तीसरी बार की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित इस बैठक की थीम 'Building Resilience and Innovation for Cooperation and Sustainability' रही। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ युवाओं की भागीदारी और लोगों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत करना था।प्रल्हाद जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान सदस्य देशों ने अपने अनुभव और सुझाव शेयर किए भविष्य के अनुरूप शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए संस्थागत सहयोग, क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान पर सहमति जताई।