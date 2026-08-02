Gurugram: पत्नी तलाक लेना चाहती थी, फिर फंदे से लटका मिला पति का शव; 7 साल के बेटे ने बनाया वीडियो

Gurugram Suicide Case: गुरुग्राम के सूरत नगर इलाके में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। परिजनों ने आरोप लगाया कि पत्नी से चल रहा वैवाहिक विवाद उसकी मौत की वजह हो सकती है। मृतक की पहचान संजीव के रूप में हुई है। परिवार ने मामले में साजिश की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल, जब व्यक्ति फांसी लगा रहा था तो 7 साल का बेटा वीडियो बना रहा था।