बच्चों की सुरक्षा के लिए अरुणाचल पुलिस का बड़ा कदम, लॉन्च हुआ ‘मुस्कान 2.0’ अभियान

Child Protection Initiative: अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए 'मुस्कान 2.0' अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान पहले चरण की सफलता के बाद लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों के साथ-साथ अब अभिभावकों और शिक्षकों को भी बाल संरक्षण अभियान से जोड़ना है। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग ने इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि अभियान का पहला चरण यह साबित करता है कि जब पुलिस, स्कूल और समाज मिलकर काम करते हैं तो अच्छे परिणाम सामने आते हैं।