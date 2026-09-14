Gurugram Hit And Run: खुद को ‘इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर’ बताता है गुरुग्राम में महिला को टक्कर मारकर भागने वाला आरोपी

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, कार के मालिक हरियाणा के पलवल निवासी मनीष ने कहा कि घटना के समय वह कार में नहीं था और वह कार नहीं चला रहा था। उसने बताया कि वह सेना में है और उस समय असम में ड्यूटी पर था। उसके मुताबिक, रविवार को उसके दोस्त ने परिवार से कार ली थी और वीडियो वायरल होने के बाद उसे घटना की जानकारी मिली। मामले में कल्याण जहां जिम करता है उसके मालिक से भी बात की गई। जिम के मालिक ने बताया कि जिम करीब दो महीने पहले ही खाली हो चुका है। उन्होंने कहा कि कल्याण के साथ किराए को लेकर विवाद हुआ था, जिसे बाद में सुलझा लिया गया और एक महीने का किराया लेकर जगह खाली करा दी गई थी।