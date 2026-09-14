तेज प्रताप यादव ने अमित शाह से मांगी Z+ सुरक्षा, हत्या की जताई आशंका, 6 लोगों पर लगाया आरोप

Tej Pratap Yadav Threat: RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के DGP और गृह सचिव को पत्र लिखकर अपनी जान को गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने 'Y+' या 'Z+' कैटेगरी की सुरक्षा की मांग की है। तेज प्रताप का आरोप है कि उनके सरकारी आवास से पार्टी फंड, गहने और गोपनीय डिजिटल डेटा चोरी होने के बाद से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस मामले में पटना के सचिवालय पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज की जा चुकी है।