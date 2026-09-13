Bihar MLC Election: RJD-कांग्रेस तकरार पर जदयू का तंज, श्रवण कुमार बोले- स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई तो बिखर गया महागठबंधन

Bihar MLC Election 2026: बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों के लिए होने वाले चुनावों से पहले महागठबंधन की तकरार खुलकर सामने आ गई हैं। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से नाराज है क्योंकि उसने अपने सहयोगियों से सलाह किए बिना छह सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए। इस पर तंज कसते हुए जदयू नेताओं ने महागठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि गठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है, जबकि वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार ने इसे स्वार्थ की नींव पर बना गठबंधन बताया।