12 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पटना

पूर्णिया में उजड़ गया सोनाली का संसार, 6 साल की उम्र में मां और भाई-बहनों को देनी पड़ी आखिरी विदाई

Flood Deaths Bihar: पूर्णिया में बाढ़ के पानी में डूबने से पांच लोगों की मौत हो गई। एक साथ पांच अर्थियां उठीं तो पूरा गांव रो पड़ा। सबसे दर्दनाक पल तब आया, जब 6 साल की सोनाली ने मां और भाई-बहनों को आखिरी विदाई दी।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Imran Sheikh

Sep 12, 2026

Bihar News

बिहार के गोराडीह इलाके में बाढ़ के पानी ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। (फोटो सोर्स-@Shivamjournal)

Purnia Accident: बिहार के गोराडीह इलाके में बाढ़ के पानी ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। भागलपुर कोयली खुड़ाह गांव के पास नहर में डूबने से पांच लोगों की मौत के बाद गुरुवार को जब एक साथ पांच अर्थियां उठीं तो पूरा गांव रो पड़ा। सबसे दर्दनाक मंजर उस समय था, जब महज 6 साल की सोनाली ने अपनी मां और भाई-बहनों को आखिरी विदाई दी।

जिस उम्र में किसी बच्चे को मां की गोद और परिवार का सहारा चाहिए होता है, उस उम्र में सोनाली के सामने उसका पूरा संसार उजड़ गया। वह शायद इस हादसे की गंभीरता पूरी तरह समझ भी नहीं पा रही होगी, लेकिन मां और भाई-बहनों को खोने का दर्द उसके जीवन की सबसे बड़ी चोट बन गया।

एक को बचाने की कोशिश में चली गईं पांच जानें

बताया गया कि बाढ़ के बीच परिवार रास्ते से गुजर रहा था। इसी दौरान एक बच्चा पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गया। उसे बचाने के लिए परिवार के लोग पानी में उतर गए। लेकिन देखते ही देखते एक के बाद एक लोग डूबते चले गए। हादसे में मंझो देवी और उनके तीन बच्चों की मौत हो गई। पड़ोस की 17 साल की अंशु कुमारी भी इस हादसे से नहीं बच सकी। ग्रामीणों ने सभी को पानी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने पांचों को मृत घोषित कर दिया।

एक साथ इतने लोगों की मौत से गांव में मातम छा गया। कई घरों में चूल्हा तक नहीं जला। अंतिम संस्कार के दौरान घाट पर मौजूद लोगों की आंखें नम थीं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिन बच्चों की आवाज से घर कुछ घंटे पहले तक भरा हुआ था, वहां अब सन्नाटा पसरा है।

हमेशा के लिए खामोश हो गई बेटी

अंशु कुमारी के परिवार का दर्द भी कम नहीं है। उसके पिता होमगार्ड जवान हैं और ड्यूटी पर तैनात थे। हादसे वाले दिन दोपहर करीब 12 बजे उनकी बेटी से आखिरी बार बात हुई थी। ड्यूटी पर जाने से पहले अंशु ने पिता से 50 रुपए लिए थे। पिता ने उसे पानी से दूर रहने और खेत की तरफ नहीं जाने की हिदायत दी थी। उस वक्त उन्हें क्या पता था कि बेटी से हुई यह सामान्य सी बातचीत उनकी आखिरी बातचीत बन जाएगी।

एक तरफ मंझो देवी के परिवार के चार लोगों की मौत ने घर को उजाड़ दिया, तो दूसरी तरफ अंशु की मौत ने उसके माता-पिता को गहरा सदमा दिया।

प्रशासन से मदद का भरोसा

हादसे के बाद प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की सहायता देने की बात कही है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और आर्थिक मदद का भरोसा दिया। उन्होंने बाढ़ के दौरान लोगों को हो रही परेशानियों और नहरों की बदहाल स्थिति पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि बाढ़ से बचाव के नाम पर पिछले सालों में हुए खर्च की भी जांच होनी चाहिए।

लेकिन फिलहाल इन सवालों से ज्यादा बड़ा दर्द उस छोटी बच्ची का है, जिसने खेलने और मां की गोद में रहने की उम्र में अपने ही परिवार को अंतिम विदाई दी। पूर्णिया का यह हादसा सिर्फ पांच मौतों की खबर नहीं है, बल्कि उस मासूम सोनाली की कहानी है, जिसकी आंखों के सामने उसका पूरा परिवार बिखर गया।

Bihar Flood: भागलपुर में गंगा के बहाव से 400 मीटर तक कटा तटबंध, रेलवे ढाला बचाने के लिए उतारे गए 3 जहाज

ये भी पढ़ें
Bihar Flood

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

Updated on:

12 Sept 2026 11:54 am

Published on:

12 Sept 2026 11:54 am

Hindi News / Bihar / Patna / पूर्णिया में उजड़ गया सोनाली का संसार, 6 साल की उम्र में मां और भाई-बहनों को देनी पड़ी आखिरी विदाई

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar MLC Election: बिहार एमएलसी चुनाव से पहले जन सुराज ने उठाया वोटर लिस्ट का मुद्दा, CEO से मिलकर सौंपा ज्ञापन

prashant kishor
राष्ट्रीय

Bihar MLC Election: RJD ने जारी की 6 प्रत्याशियों की लिस्ट, 2 सीटों पर फैसला बाकी

RJD Leader Tejashwi yadav bihar mlc election
पटना

प्रशांत किशोर पर BJP का पलटवार, कहा- PK बन चुके हैं परेशान किशोर, खुद पर 8 FIR दर्ज

Prashant Kishor Bankipur job promise
राष्ट्रीय

IRCTC Case: आरोप तय होने पर शक्ति यादव बोले- कॉरपोरेट घरानों के हजारों करोड़ माफ, रेल संवारने वाले लालू पर फर्जी केस

irctc case shakti yadav rjd
पटना

सम्राट चौधरी के तंज पर प्रशांत किशोर का पलटवार, बोले- हां हम बेचारे हैं, बिहार सुधारने के सिवा कोई चारा नहीं

Prashant Kishor news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.