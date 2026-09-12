पूर्णिया में उजड़ गया सोनाली का संसार, 6 साल की उम्र में मां और भाई-बहनों को देनी पड़ी आखिरी विदाई

बताया गया कि बाढ़ के बीच परिवार रास्ते से गुजर रहा था। इसी दौरान एक बच्चा पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गया। उसे बचाने के लिए परिवार के लोग पानी में उतर गए। लेकिन देखते ही देखते एक के बाद एक लोग डूबते चले गए। हादसे में मंझो देवी और उनके तीन बच्चों की मौत हो गई। पड़ोस की 17 साल की अंशु कुमारी भी इस हादसे से नहीं बच सकी। ग्रामीणों ने सभी को पानी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने पांचों को मृत घोषित कर दिया।