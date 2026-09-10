सम्राट चौधरी के तंज पर प्रशांत किशोर का पलटवार, बोले- हां हम बेचारे हैं, बिहार सुधारने के सिवा कोई चारा नहीं

प्रशांत किशोर ने कोसी और सीमांचल इलाकों में बाढ़ की स्थिति को लेकर NDA गठबंधन से जवाब मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग कभी नहीं चाहते कि बाढ़ की समस्या का कोई स्थायी समाधान हो। प्रशांत किशोर ने कहा, "यहां सत्ता में बैठे लोगों के लिए बाढ़ कमाई का सबसे बड़ा ज़रिया है, तटबंध बनाने में चोरी, तटबंध टूटने पर चोरी और राहत कार्यों के नाम पर चोरी। अगर PWD कोई सड़क बनाती है, तो घोटाले के सबूत रह जाते हैं और जांच के दौरान अधिकारी फंस सकते हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग अलग है क्योंकि हर साल आने वाली बाढ़ भ्रष्टाचार के सारे सबूत बहा ले जाती है।"