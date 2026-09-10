BRICS Summit 2026: भारत मंडपम में दिखेगी ‘इंडिया स्टोरी’, मीडिया किट में बिहार का सत्तू-मखाना और ओडिशा की कॉफी शामिल

BRICS Summit 2026: देश की राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में 12 और 13 सितंबर को होने वाले 2026 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां अपने आखिरी चरण में हैं। विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने वाले दुनिया भर के पत्रकारों के सामने भारत की खास पहचान और खान-पान की समृद्ध विरासत को पेश करने के लिए एक खास मीडिया किट तैयार की है। 'इंडिया स्टोरी' बताने वाली इस किट में बिहार के पारंपरिक सत्तू ड्रिंक और मखाने के साथ-साथ ओडिशा की मशहूर कोरापुट कॉफी और गुजरात की हस्तशिल्प कला को भी शामिल किया गया है।