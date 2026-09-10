IndiGo Bomb Threat: लखनऊ-सऊदी इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, अहमदाबाद में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

बम की धमकी मिलने के बाद इंडिगो की फ्लाइट को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। विमान के लैंड करते ही सुरक्षा एजेंसियों ने उसे अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। यात्रियों को विमान से बाहर निकालकर टर्मिनल-2 में ले जाया गया। घटना के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों और अन्य लोगों के बीच भी चिंता का माहौल बन गया। फिलहाल विमान से किसी विस्फोटक या संदिग्ध सामान के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। धमकी की सच्चाई क्या थी, इसका पता सुरक्षा एजेंसियों की जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा।