जंतर-मंतर मारपीट मामले में स्वतंत्र भारद्वाज ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, 14 सितंबर को होगी जमानत पर सुनवाई

शिकायत के आधार पर पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। जमानत याचिका में आरोपी के वकील ने कहा है कि उसके मुवक्किल को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। वकील ने यह भी कहा कि आरोपी लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहा है और जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। याचिका में दावा किया गया है कि आरोपी के फरार होने की कोई आशंका नहीं है। अदालत ने फिलहाल तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए 14 सितंबर की तारीख तय की है। उस दिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत जमानत याचिका पर फैसला करेगी।