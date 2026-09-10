BRICS समिट से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली: मल्टी-लेयर्ड सिक्योरिटी, 15 हजार पुलिसकर्मी और 200 पैरामिलिट्री कंपनियां तैनात

BRICS समिट की सुरक्षा में सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, बल्कि कई केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के साथ कोर्डिनेट किया है। ‘NSG’, ‘इंटेलिजेंस ब्यूरो’ और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ भी लगातार संपर्क बनाया गया है। पड़ोसी राज्यों के साथ भी इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई हैं। इंटेलिजेंस इनपुट, बॉर्डर सिक्योरिटी और लोगों व सामान की आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मिलने वाले किसी भी महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस इनपुट पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।