‘G20, BRICS सम्मेलन भारत में होने से नाराज फूफा दर्द में हैं’, BJP प्रमुख नबीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना

BJP अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि G20 के बाद ग्लोबल AI समिट और अब BRICS समिट की मेजबानी से कांग्रेस के 'नाराज फूफा' फिर दर्द में हैं। उन्होंने कहा कि पहले G20 समिट हुआ तो नाराज फूफा परेशान थे। यहां ग्लोबल AI समिट हुआ तो फिर उन्हें तकलीफ हुई। अब जब BRICS समिट भारत में हो रहा है तो कांग्रेस के लोग फिर दर्द में हैं। नबीन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश की प्रगति नहीं चाहती। उन्होंने राहुल गांधी समेत अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर विदेश दौरों के दौरान भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब देश में इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय आयोजन हो रहा है, तब कांग्रेस नेता खुश नहीं हैं। नबीन ने कहा कि देश की जनता इसका जवाब देगी।