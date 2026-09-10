MCD Action: चांदनी चौक के ज्वेलर्स पर MCD की बड़ी कार्रवाई, 56 दुकानें सील, करोड़ों का सोना-चांदी अंदर फंसा

नोटिस में संपत्ति के बेसमेंट के व्यावसायिक इस्तेमाल को नियमों के खिलाफ बताया गया है। इसमें मास्टर प्लान-2021 के तहत बेसमेंट का इस्तेमाल तय प्रावधानों के अनुसार करने और 48 घंटे के भीतर स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए थे। ऐसा नहीं करने पर परिसर सील करने की चेतावनी दी गई थी। कारोबारियों का आरोप है कि उन्हें 48 घंटे का समय पूरा होने से पहले ही सीलिंग की कार्रवाई कर दी गई। उनका कहना है कि कई दुकानों में बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के जेवर रखे हुए हैं। चांदनी चौक में सीलिंग के बाद कारोबारियों को इन सामानों की सुरक्षा को लेकर चिंता है।