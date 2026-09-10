ममता बनर्जी की श्रीरामपुर सभा को हाईकोर्ट की सशर्त मंजूरी, रैली पर रोक, 2 हजार से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे

अदालत ने पुलिस की इस दलील को स्वीकार किया कि महेश से श्रीरामपुर कोर्ट तक रैली की अनुमति देने से व्यस्त ग्रैंड ट्रंक रोड पर भारी जाम लग सकता है। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने जनसभा के लिए कई शर्तें भी तय की हैं। जनसभा दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक ही होगी। कार्यक्रम स्थल पर 2,000 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जनसभा में ऐसी कोई भड़काऊ टिप्पणी नहीं की जाएगी, जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों।