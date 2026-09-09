चुनाव बाद हिंसा पर मानवाधिकार आयोग पहुंची TMC, कुणाल घोष बोले- BJP के अत्याचार से हमारे हजारों कार्यकर्ता बेघर

West Bengal Post Poll Violence: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई कथित राजनीतिक हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने राज्य मानवाधिकार आयोग का रुख किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर TMC का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को आयोग के कार्यालय पहुंचा, जिसमें वरिष्ठ नेता कुणाल घोष, रत्ना सुर और वैश्वानर चटर्जी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त जस्टिस आई.पी. मुखर्जी से मुलाकात की और उन पार्टी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की विस्तृत सूची सौंपी, जिन्हें चुनाव के बाद हुई हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है।