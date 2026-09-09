Tamil Nadu Politics: विजय के गठबंधन को मिला नया नाम, ‘सेक्युलर सोशल जस्टिस विक्ट्री अलायंस’ का हुआ ऐलान

गठबंधन के बीच राष्ट्रीय नेतृत्व के मुद्दे पर TVK और कांग्रेस के बीच मतभेद भी सामने आए हैं। TVK के कुछ विधायकों और मंत्रियों ने विजय को 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का संभावित उम्मीदवार बताया था। इस पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई और कहा कि राष्ट्रीय विपक्षी गठबंधन में राहुल गांधी ही प्रमुख नेता हैं। हालांकि, TVK नेतृत्व ने विवाद को कम करने की कोशिश करते हुए कहा कि विजय फॉर पीएम वाले बयान कुछ नेताओं की व्यक्तिगत राय हैं।