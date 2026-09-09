Pinarayi Vijayan News: ‘मेरे साथ बाथरूम तक आओगे क्या?’, ईडी की कार्रवाई से जुड़े सवाल पर भड़के पूर्व सीएम विजयन

विजयन दोपहर के समय चंगनाचेरी जाते हुए रास्ते में इस रेस्ट हाउस पर रुके थे। जब वह कार से उतरे, तब रेस्ट हाउस के बरामदे में मीडिया कर्मियों का एक समूह उनका इंतजार कर रहा था। पत्रकारों ने उन्हें घेरकर ईडी की कार्रवाई से जुड़ा मुख्य सवाल पूछा, लेकिन विजयन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रेस्ट हाउस के अंदर चले गए और पत्रकार भी उनके पीछे-पीछे जाते हुए बार-बार वही सवाल पूछते रहे। जब वह एक कमरे में प्रवेश करने वाले थे, तभी नाराज नजर आए विजयन अचानक पीछे मुड़े और तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'क्या आप मेरे साथ बाथरूम तक भी आओगे?' उन्होंने यह भी कहा कि मैं यहां आप लोगों से मिलने नहीं आया हूं।