CMRL Monthly Payment Case: पिनाराई विजयन, बेटी वीणा और दामाद रियास पर FIR की मांग, ED ने DGP को भेजा पत्र

इस घटनाक्रम का समय CPI-M के लिए राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। ED का पत्र उस समय सार्वजनिक हुआ, जब पार्टी का शीर्ष राज्य नेतृत्व बंद कमरे में बैठक कर रहा था। पार्टी शनिवार से कोझिकोड में शुरू होने वाली तीन दिवसीय विस्तारित राज्य समिति की बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही थी। इस बैठक में करीब 300 पार्टी नेता शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में CPI-M के चुनावी प्रदर्शन और पार्टी की हार के कारणों पर चर्चा होनी है। ऐसे समय में ED की कार्रवाई ने पार्टी नेतृत्व के सामने एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है।