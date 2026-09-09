3 लाख रुपये महीना कमाने के बाद भी क्यों परेशान रहता है परिवार? सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Family Financial Security: 3 लाख रुपये महीने की कमाई के बावजूद कई परिवार आर्थिक दबाव महसूस कर सकते हैं। डॉ. सनी गर्ग के मुताबिक, EMI, स्कूल फीस और बढ़ती लाइफस्टाइल के खर्च आय को तेजी से खत्म कर देते हैं। उन्होंने बताया कि आर्थिक मजबूती का असली पैमाना एक आय बंद होने पर जीवनशैली बनाए रखने की क्षमता है।

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