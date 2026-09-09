नागा साधुओं संग सीएम शुभेन्दु अधिकारी की ‘गेरुआ सम्मान यात्रा’, बोले- ये विवेकानंद की धरती, भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं

इस दौरान शुभेन्दु अधिकारी ने कहा कि 'गेरुआ' का अपमान किया गया है और यह विशाल यात्रा उसी हरकत के विरोध में आयोजित की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक मीडिया संगठन लगातार गेरुआ रंग को नीचा दिखाने और बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। चेतावनी देते हुए शुभेन्दु अधिकारी ने कहा कि यह राज्य गेरुआ और स्वामी विवेकानंद की पावन भूमि है, जहां भगवा के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज सीधी चेतावनी दे दी गई है और अब भगवा का अपमान करने से पहले किसी को भी पांच बार सोचना पड़ेगा।